Памятник Доктору Лизе появился в Крыму

В крымском городе Евпатория возле санатория открылся памятник филантропу и доктору Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, передает ТАСС.

Начальник санатория Юрий Пономаренко рассказал, что бюст создали в рамках проекта «Аллея российской славы». Изготовлением памятника занимался скульптор Михаил Сердюков.

В Москве прошли мероприятия в память о Елизавете Глинке

Ранее мемориал Доктору Лизе открыли в Красногорске. Памятник расположен у центра «Созвездие», где проходят реабилитацию пострадавшие во время боевых действий на Донбассе дети.

Елизавета Глинка погибла 26 декабря 2016 года при крушении самолета Минобороны. Доктор направлялась с гуманитарной миссией в Сирию, на борту было 92 человека.


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