Памятник Доктору Лизе появился в Крыму

Ранее мемориал Доктору Лизе открыли в Красногорске. Памятник расположен у центра «Созвездие», где проходят реабилитацию пострадавшие во время боевых действий на Донбассе дети.

Елизавета Глинка погибла 26 декабря 2016 года при крушении самолета Минобороны. Доктор направлялась с гуманитарной миссией в Сирию, на борту было 92 человека.





