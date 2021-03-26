Памятник Доктору Лизе появился в Крыму
В крымском городе Евпатория возле санатория открылся памятник филантропу и доктору Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, передает ТАСС.
Начальник санатория Юрий Пономаренко рассказал, что бюст создали в рамках проекта «Аллея российской славы». Изготовлением памятника занимался скульптор Михаил Сердюков.
Ранее мемориал Доктору Лизе открыли в Красногорске. Памятник расположен у центра «Созвездие», где проходят реабилитацию пострадавшие во время боевых действий на Донбассе дети.
Елизавета Глинка погибла 26 декабря 2016 года при крушении самолета Минобороны. Доктор направлялась с гуманитарной миссией в Сирию, на борту было 92 человека.
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