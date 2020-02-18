В Москве прошли мероприятия в память о Елизавете Глинке

Во вторник 18 февраля на Охотном Ряду в Москве были проведены мероприятия в память о враче и правозащитнице Елизавете Глинке, погибшей в 2016 году. Об этом сообщает издание "Дни.ру".



В программе была фотовыставка "Доктор Лиза: "Я всегда на стороне слабого", а также закрытый показ фильма, посвященного Глинке. На мероприятии присутствовали представители власти, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Госдума не раз поддерживала инициативы "доктора Лизы" и ее фонда.

Врач и правозащитница Елизавета Глинка в 2007 году основала организацию «Справедливая помощь» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. После ее гибели в авиакатастрофе в память о ней был учрежден фонд "Доктор Лиза". Учредители фонда Наталья Авилова и муж погибшей Глеб Глинка отметили, что Елизавета Глинка была самоотверженным человеком и всю себя отдавала своему делу, помогая бездомным.