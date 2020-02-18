В Москве прошли мероприятия в память о Елизавете Глинке
Во вторник 18 февраля на Охотном Ряду в Москве были проведены мероприятия в память о враче и правозащитнице Елизавете Глинке, погибшей в 2016 году. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
В программе была фотовыставка "Доктор Лиза: "Я всегда на стороне слабого", а также закрытый показ фильма, посвященного Глинке. На мероприятии присутствовали представители власти, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Госдума не раз поддерживала инициативы "доктора Лизы" и ее фонда.
Врач и правозащитница Елизавета Глинка в 2007 году основала организацию «Справедливая помощь» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. После ее гибели в авиакатастрофе в память о ней был учрежден фонд "Доктор Лиза". Учредители фонда Наталья Авилова и муж погибшей Глеб Глинка отметили, что Елизавета Глинка была самоотверженным человеком и всю себя отдавала своему делу, помогая бездомным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- С 20 февраля в России будет ограничен въезд для граждан КНР
- Журналист Дмитрий Дибров пережил микроинсульт
- Турция недовольна результатами переговоров с РФ по Идлибу
- Путин освободил Суркова от должности помощника президента
- США нанесли удар «Роснефти» и обрушили ее акции