Pampers и PepsiCo отказались от сотрудничества с Региной Тодоренко после скандала
Компании Pampers и PepsiCo отказались продолжать рекламные контракты c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после скандала из-за ее высказываний о домашнем насилии. Об этом сообщает газета «Ведомости».
В частности, в компании Pampers, заявили, что все бренды, входящие в Procter & Gamble (P&G), выступают против любого насилия. «Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения», – приводит газета комментарий компании.
Уточняется, что Pampers часть средств, изначально выделенных на контракт с Тодоренко, направят на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.
Тодоренко оказалась в центре внимания общественности после своего заявления о том, что женщины могут быть сами виноваты в том, что из бьют мужчины. После этого на нее обрушился шквал критики. Ранее журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Полицейских хотят обязать общаться без мата и эмоций
- Еще 44 пациента с COVID-19 умерли в Москве
- В Москве число пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн
- Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде после взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru