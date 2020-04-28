Pampers и PepsiCo отказались от сотрудничества с Региной Тодоренко после скандала

В частности, в компании Pampers, заявили, что все бренды, входящие в Procter & Gamble (P&G), выступают против любого насилия. «Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения», – приводит газета комментарий компании.

Уточняется, что Pampers часть средств, изначально выделенных на контракт с Тодоренко, направят на поддержку семей в трудной жизненной ситуации.

Тодоренко оказалась в центре внимания общественности после своего заявления о том, что женщины могут быть сами виноваты в том, что из бьют мужчины. После этого на нее обрушился шквал критики. Ранее журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года».

