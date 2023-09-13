Памфилова заявила о рекордной явке на выборы с 2013 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что достигнутая в ходе прошедших выборов явка побила рекорд, сообщает ТАСС.
Подводя итоги прошедшего единого дня голосования она указала, что Единый день голосования в выборах приняло участие рекордное число граждан.
«Это действительно рекордный показатель даже не с 2017 года, а с 2013 года... почти 45,6%... То есть рекорд ровно за 10 лет», - сказала глава ЦИК.
Ранее Памфилова заявила о старте подготовки к президентской кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru