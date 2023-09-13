Памфилова заявила о рекордной явке на выборы с 2013 года

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что достигнутая в ходе прошедших выборов явка побила рекорд, сообщает ТАСС.

Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице

Подводя итоги прошедшего единого дня голосования она указала, что Единый день голосования в выборах приняло участие рекордное число граждан.

«Это действительно рекордный показатель даже не с 2017 года, а с 2013 года... почти 45,6%... То есть рекорд ровно за 10 лет», - сказала глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила о старте подготовки к президентской кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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