Памфилова заявила о рекордной явке на выборы с 2013 года

Подводя итоги прошедшего единого дня голосования она указала, что Единый день голосования в выборах приняло участие рекордное число граждан.

«Это действительно рекордный показатель даже не с 2017 года, а с 2013 года... почти 45,6%... То есть рекорд ровно за 10 лет», - сказала глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила о старте подготовки к президентской кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

