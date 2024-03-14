Памфилова заявила, что на сайт ЦИК обрушилось 12 млн кибератак
Сайт Центризбиркома с начала избирательной кампании в текущем году подвергся свыше 12 млн кибератак. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«С начала кампании президентской на сайт комиссии обрушилось уже более 12 миллионов атак», — цитирует RT главу ЦИК.
Ранее Памфилова заявила, что ЦИК фиксирует беспрецедентные атаки на свои ресурсы, которые злоумышленники предпринимают в преддверии выборов «с целью взорвать систему».
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о кибератаках на сайт Кремля. По его словам, ежедневно портал подвергается десяткам нападений хакеров, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru