Памфилова заявила, что на сайт ЦИК обрушилось 12 млн кибератак

Сайт Центризбиркома с начала избирательной кампании в текущем году подвергся свыше 12 млн кибератак. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова: Для выборов президента РФ изготовлено 113,5 млн бюллетеней

«С начала кампании президентской на сайт комиссии обрушилось уже более 12 миллионов атак», — цитирует RT главу ЦИК.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК фиксирует беспрецедентные атаки на свои ресурсы, которые злоумышленники предпринимают в преддверии выборов «с целью взорвать систему».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о кибератаках на сайт Кремля. По его словам, ежедневно портал подвергается десяткам нападений хакеров, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КибератакиЭлла ПамфиловаЦИК

Горячие новости

Все новости

партнеры