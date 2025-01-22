Памфилова заявила, что мошенники стали звонить от ее имени
Председатель Центизбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что мошенники стали звонить от её имени. Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, один из таких звонков поступил члену ЦИК Евгению Колюшину прямо во время её выступления на заседании.
Памфилова указала, что в этой связи членам комиссий на всех уровнях следует быть предельно бдительными.
«Интенсивные, циничные и грозные битвы идут на информационных фронтах, идут электоральные битвы, продолжается серьёзная подрывная деятельность», - заключила она.
Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Александра Пожарская рассказала «Радиоточке НСН», что мошенники всё чаще не просто похищают сбережения жертв, но и принуждают их к совершению преступлений.
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