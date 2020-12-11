Памфилова проведет итоговую встречу с представителями СМИ 23 декабря
Итоговая встреча главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой с журналистами состоится 23 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал ЦИК. Отмечается, что о времени и формате проведения встречи станет известно чуть позже.
Напомним, в минувшую среду Элла Памфилова заявила, что последнее в этом году заседание ЦИК планируется провести 16 декабря. Также она предложила провести после него пресс-конференцию в формате онлайн, поскольку в связи с работой в удаленном режиме журналисты «были лишены возможности напрямую задавать вопросы».
А ранее глава Центризбиркома предложила Владимиру Путина обсудить разведение избирательного и учебного процессов. По её мнению, это необходимо сделать, поскольку почти половина участков расположены в школах. В результате, проведение выборов в учебное время вызывает неудобства, отмечает РБК.
Кроме того, как отметила Памфилова, предстоящие парламентские выборы в России будут очень сложными. По ее словам, ЦИК уже начал готовиться к очередной выборной кампании.
Выборы в Госдуму намечены на 2021 год.
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