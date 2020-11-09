Памфилова предложила каникулы для школьников во время многодневного голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила отправлять школьников на недельные каникулы во время многодневного голосования. Речь об этом шла на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе.

По словам Памфиловой, проблема разведения учебы и проведения голосования существует, о чем было сообщено главе государства, передает ТАСС. Путин дал поручение рассмотреть этот вопрос с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств.