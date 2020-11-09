Памфилова предложила каникулы для школьников во время многодневного голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила отправлять школьников на недельные каникулы во время многодневного голосования. Речь об этом шла на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе.

По словам Памфиловой, проблема разведения учебы и проведения голосования существует, о чем было сообщено главе государства, передает ТАСС. Путин дал поручение рассмотреть этот вопрос с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств.

Памфилова считает, что выборы в Госдуму будут сложными

По мнению Памфиловой, единые каникулы — это самый удобный вариант, передает телеканал «360». Он обеспечит безопасность всех, кто участвует в учебном процессе.

Глава ЦИК напомнила, что половина участков располагаются в школах, сообщает Ura.ru.

Ранее Памфилова назвала «день тишины» бессмысленным из-за соцсетей и интернета.


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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГолосованиеЭлла Памфилова
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