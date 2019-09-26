Памфилова прокомментировала заявление журналистки AP об угрозах со стороны ЦИК
Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что заявление журналистки Associated Press (AP) Натальи Васильевой об угрозах со стороны ЦИК в ее адрес является клеветой.
Как пишет ТАСС, Васильева сообщила о том, что ей угрожали крахом карьеры и лишением аккредитаций в ключевые российские ведомства на следующий день после выхода интервью на AP с Эллой Памфиловой.
По словам главы Избиркома, это не соответствует действительности. «Я не знаю об этом, я никому не давала такого поручения угрожать какой-то журналистке. И в принципе это тянет как повод для обращения со стороны ЦИК в суд на нее за эту клевету», - цитирует ее агентство.
При этом Памфилова заявила, что никаких репрессий в отношении журналистки предпринимать не будет и оставит решение по данному вопросу за журналистским сообществом. По данным агентства, решение коллегии по жалобам на прессу будет принято в течение 20 дней.
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