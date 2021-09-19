Памфилова приняла решение об увольнении председателя ТИК в Ставропольском крае

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке в Пятигорске. Об этом пишет ТАСС.

Она заявила, что "нужно немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, отменить здесь все [итоги выборов 17 и 18 сентября], что можно отменить".

Ранее в ЦИКе рассказали о явке и ожидании первых результатов выборов в России.



