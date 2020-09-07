Памфилова предложила перенести единый день голосования на школьные каникулы
Многодневные выборы в рамках единого дня голосования (ЕДГ) следует проводить таким образом, чтобы он не мешал учебному процессу, считает председатель ЦИК России Элла Памфилова.
По её словам, для этого нужно продумать, чтобы ЕДГ приходился на школьные каникулы, передаёт «Интерфакс». К примеру, это могла бы быть неделя в апреле, считает она.
Другой вариант – выведение избирательных участков из школ, добавила Памфилова.
В этом году единый день голосования намечен на 13 сентября, однако решено начать региональные выборы на два дня раньше – 11 и 12 сентября, то есть в пятницу и субботу. При этом избирательные участки в большинстве случаев расположены в школах, отмечала Памфилова.
В этом году проблему решили точечно, но из-за принятия нормы о многодневных выборах в будущем потребуется системный подход, подчеркнула глава ЦИК.
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