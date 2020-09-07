Памфилова предложила перенести единый день голосования на школьные каникулы

Другой вариант – выведение избирательных участков из школ, добавила Памфилова.

В этом году единый день голосования намечен на 13 сентября, однако решено начать региональные выборы на два дня раньше – 11 и 12 сентября, то есть в пятницу и субботу. При этом избирательные участки в большинстве случаев расположены в школах, отмечала Памфилова.

В этом году проблему решили точечно, но из-за принятия нормы о многодневных выборах в будущем потребуется системный подход, подчеркнула глава ЦИК.

