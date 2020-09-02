Стало известно, как школьники будут учиться во время трёхдневных выборов

Министерство просвещения РФ и Центризбирком оставили регионы без инструкций о том, как школам совместить работу избирательных участков во время голосования 11-13 сентября с обучением детей, пишет газета «Коммерсантъ». Дни голосования – пятница, суббота и воскресенье, и как минимум один из этих дней является учебным.

В итоге региональные власти придумали свои решения. Так, в Иркутской области занятия 11 сентября проведут в формате «дня здоровья» на открытом воздухе. В школах Татарстана уроки истории, русского языка, биологии и географии пройдут в библиотеках, а в ряде случаев учеников отведут в музей или в театр, говорится в материале.

Школьников в Белгородской области в эти дни отправят на спортивные соревнования и экскурсии, внеклассные занятия планируются в Пензенской и Орловской областях, а школы Воронежской и Липецкой областей 11-12 сентября перейдёт на дистанционный формат обучения.

В Тамбовской области дети будут учиться в школе, но для них и для избирателей будут разные входы. В Пермском крае школьников на время голосования освободят от уроков, отмечает «Коммерсантъ».

Идея многодневного голосования на выборах всех уровней появилась после плебисцита по изменению Конституции РФ, который из-за коронавируса проходил с 25 июня по 1 июля. «Растянуть» решили и единый день голосования в этом году. Председатель ЦИК Элла Памфилова в июле в связи с этим поставила вопрос о переносе единого дня голосования в будущем, назвав сентябрь «самым неудачным месяцем» передаёт телеканал «360». Она отмечала, что многие избирательные участки располагаются в школах, где в сентябре учатся дети.

