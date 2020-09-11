Памфилова пожелала Навальному здоровья

Между тем, в Кремле не подтвердили заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с ним рассказал о намерении создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.

«Не исключаем, что произошло какое-то недопонимание», - приводит РИА Новости комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по этому вопросу.

Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Они направили данные в ОЗХО.

