Памфилова пожелала Навальному здоровья
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожелала Алексею Навальному здоровья и скорейшего выздоровления. Об этом она заявила в информцентре ЦИК.
«Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления», - цитируют Памфилова РИА Новости.
Накануне стало известно, что Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике Charite, пришёл в сознание. Об этом сообщило издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники. Утверждается, что оппозиционер уже может говорить. Он вспомнил происходящее до потери сознания в самолёте, на котором летел из Томска в Москву, пишет Ura.ru.
Между тем, в Кремле не подтвердили заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с ним рассказал о намерении создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.
«Не исключаем, что произошло какое-то недопонимание», - приводит РИА Новости комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по этому вопросу.
Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Они направили данные в ОЗХО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru