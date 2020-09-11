Памфилова пожелала Навальному здоровья

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожелала Алексею Навальному здоровья и скорейшего выздоровления. Об этом она заявила в информцентре ЦИК.

«Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления», - цитируют Памфилова РИА Новости.

Накануне стало известно, что Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике Charite, пришёл в сознание. Об этом сообщило издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники. Утверждается, что оппозиционер уже может говорить. Он вспомнил происходящее до потери сознания в самолёте, на котором летел из Томска в Москву, пишет Ura.ru.

Навальный в себе. Но кому от этого легче?

Между тем, в Кремле не подтвердили заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с ним рассказал о намерении создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.

«Не исключаем, что произошло какое-то недопонимание», - приводит РИА Новости комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по этому вопросу.

Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Они направили данные в ОЗХО.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:НовичокАлексей НавальныйЭлла Памфилова
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