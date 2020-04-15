Памфилова отдаст свою пенсию на собак и кошек
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова решила направить свою месячную пенсию на помощь бездомным собакам и кошкам. Об этом она сообщила в ходе заседания.
Памфилова отметила, что в условиях ограничений важно помнить о бездомных животных, которым стало сложнее выживать из-за сокращения количества людей на улицах.
«Я решила также свою месячную пенсию перечислить в один из приютов для кошек и собак», - сказала она.
Примеру Памфиловой решили последовать и другие члены комиссии. Они перечислят часть своих зарплат волонтерам, которые помогают людям в условиях самоизоляции, передает Ura.ru.
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