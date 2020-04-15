Памфилова отдаст свою пенсию на собак и кошек

Памфилова отметила, что в условиях ограничений важно помнить о бездомных животных, которым стало сложнее выживать из-за сокращения количества людей на улицах.



«Я решила также свою месячную пенсию перечислить в один из приютов для кошек и собак», - сказала она.



Примеру Памфиловой решили последовать и другие члены комиссии. Они перечислят часть своих зарплат волонтерам, которые помогают людям в условиях самоизоляции, передает Ura.ru.

