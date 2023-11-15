Путин пообещал пресекать попытки вмешательства в выборы в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что и федеральные, и региональные выборы – это всегда «непростой, напряжённый период», сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и руководителями региональных избиркомов он отметил, что российские власти будут пресекать любые попытки «внешнего и внутреннего вмешательства», а также «давления на избирательный процесс».
«Что касается действий государства, мы и впредь будем делать всё необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса», - указал российский лидер.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выборы президента России в 2024 году состоятся, и допустил, что попытки вмешательства в голосование будут увеличиваться на фоне обстановки в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru