Путин пообещал пресекать попытки вмешательства в выборы в России

На встрече с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и руководителями региональных избиркомов он отметил, что российские власти будут пресекать любые попытки «внешнего и внутреннего вмешательства», а также «давления на избирательный процесс».

«Что касается действий государства, мы и впредь будем делать всё необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса», - указал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выборы президента России в 2024 году состоятся, и допустил, что попытки вмешательства в голосование будут увеличиваться на фоне обстановки в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

