Памфилова назвала регионы с максимальной явкой на выборы
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что максимальная явка на участках для голосования зафиксирована в Чукотском автономном округе и Чечне, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По её словам, этого следовало ожидать, так как голосование в этом регионе началось раньше.
Памфилова уточнила, что явка на Чукотке составляет 31,39%, а в Чечне - 27,1%. В ТОП-3 также входит республика Тыва - 26,21%. Она добавила, что минимальная явка в настоящий момент в Санкт-Петербурге (3,72%), Севастополе (0,76%) и Москве (0,48%).
Глава ЦИК подчеркнула, что эти данные не учитывают дистанционное электронное голосование.
Ранее Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 9,16%.
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