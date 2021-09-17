ЦИК: Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента
Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 9,16%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передают РИА Новости.
По ее словам, на выборах досрочно проголосовали около 225 тысяч избирателей.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу в дистанционном электронном формате, как и предполагалось. О этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Премьер-министр Михаил Мишустин также выбрал онлайн формат волеизъявления. Он проголосовал дистанционно из своего кабинета в доме правительства.
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