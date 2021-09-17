ЦИК: Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 9,16%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передают РИА Новости.

По ее словам, на выборах досрочно проголосовали около 225 тысяч избирателей.