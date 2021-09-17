ЦИК: Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 9,16%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передают РИА Новости.

По ее словам, на выборах досрочно проголосовали около 225 тысяч избирателей.

Народ к волеизъявлению готов. В России стартовал Единый день голосования

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу в дистанционном электронном формате, как и предполагалось. О этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Премьер-министр Михаил Мишустин также выбрал онлайн формат волеизъявления. Он проголосовал дистанционно из своего кабинета в доме правительства.

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Фото: facebook.com/opmoscow
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