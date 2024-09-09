Памфилова назвала число признанных недействительными бюллетеней

По её словам, это республиках Алтай, Бурятия, Марий Эл, Красноярский и Хабаровский края, Воронежская и Челябинская области, а также Санкт-Петербург.

«На 12 избирательных участках недействительными признаны 1 545 бюллетеней... из 27 млн выданных бюллетеней», - заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы, прошедшие в стране в Единый день голосования 6-8 сентября, соответствовали всем правилам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

