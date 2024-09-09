Памфилова назвала число признанных недействительными бюллетеней
Недействительными в ходе выборов были признаны бюллетени в восьми субъектах России. Об этом журналистам заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
По её словам, это республиках Алтай, Бурятия, Марий Эл, Красноярский и Хабаровский края, Воронежская и Челябинская области, а также Санкт-Петербург.
«На 12 избирательных участках недействительными признаны 1 545 бюллетеней... из 27 млн выданных бюллетеней», - заключила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы, прошедшие в стране в Единый день голосования 6-8 сентября, соответствовали всем правилам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru