Форма подачи заявления для голосования на дому открылась на Госуслугах

Граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 19 сентября 2021 года, смогут подать заявление для голосования на дому. Как сообщает пресс-служба Минцифрв РФ, соотвествующая форма открылась на портале Госуслуг.

К уважительным причинам относятся болезнь, инвалидность, постоянный уход за близким человеком.

Для того, чтобы проголосовать на дому, необходимо подтвердить на Госуслугах адрес участковой избирательной комиссии и адрес проживания, после чего избиратель получит СМС с кодом подтверждения подачи заявления, после чего оно будет передано в участковую избирательную комиссию.

Заявления будут принимать до 24:00 14 сентября 2021 года. Если будет принято положительное решение, то в согласованное время к избирателю придут представители участковой избирательной комиссией с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что день выборов 17 сентября будет в школах рабочим в случае, если есть возможность развести потоки школьников и голосующих.

