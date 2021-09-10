Форма подачи заявления для голосования на дому открылась на Госуслугах
Граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 19 сентября 2021 года, смогут подать заявление для голосования на дому. Как сообщает пресс-служба Минцифрв РФ, соотвествующая форма открылась на портале Госуслуг.
К уважительным причинам относятся болезнь, инвалидность, постоянный уход за близким человеком.
Для того, чтобы проголосовать на дому, необходимо подтвердить на Госуслугах адрес участковой избирательной комиссии и адрес проживания, после чего избиратель получит СМС с кодом подтверждения подачи заявления, после чего оно будет передано в участковую избирательную комиссию.
Заявления будут принимать до 24:00 14 сентября 2021 года. Если будет принято положительное решение, то в согласованное время к избирателю придут представители участковой избирательной комиссией с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что день выборов 17 сентября будет в школах рабочим в случае, если есть возможность развести потоки школьников и голосующих.
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