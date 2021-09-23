Памфилова: Больше всего о нарушениях на выборах сообщали из Санкт-Петербурга

Председатель Центризбиркома России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что было получено много обращений и жалобы, связанных с проведением выборов депутатов Госдумы, сообщает ТАСС.

По её словам сообщила, что больше всего подобных сообщений ЦИК получил из Санкт-Петербурга.

«Статистику мы будем давать, но не сегодня», - отметила Памфилова, добавив, что из-за признанных недействительными бюллетеней в никуда ушли «примерно 10 тысяч голосов».

Ранее Памфилова попала в санкционный список США в связи с «нарушением прав человека».

