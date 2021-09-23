Памфилова: Больше всего о нарушениях на выборах сообщали из Санкт-Петербурга
Председатель Центризбиркома России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что было получено много обращений и жалобы, связанных с проведением выборов депутатов Госдумы, сообщает ТАСС.
По её словам сообщила, что больше всего подобных сообщений ЦИК получил из Санкт-Петербурга.
«Статистику мы будем давать, но не сегодня», - отметила Памфилова, добавив, что из-за признанных недействительными бюллетеней в никуда ушли «примерно 10 тысяч голосов».
Ранее Памфилова попала в санкционный список США в связи с «нарушением прав человека».
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