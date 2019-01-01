Паллиативная помощь будет оказываться быстрее

Изменения вступили в силу в соответствии с так называемым «законом о паллиативной помощи» , который был принят в конце февраля этого года и вступил в силу в марте. Уточняется, что документ должен помочь обеспечить необходимыми условиями граждан, которые страдают тяжелыми неизлечимыми заболеваниями и нуждающимся в особом медицинском уходе.

Уточняется, что в документе официально прописано определение паллиативной помощи как комплекса мер, который направлен на улучшение качества жизни, а также облегчение боли у неизлечимо больных людей. В том числе речь идет о гражданах, которые больны раком в терминальной стадии. Сообщается, что речь идет как о медицинском вмешательстве, так и об уходе или необходимой психологической помощи.

Кроме того, в законе впервые прописано право каждого человека на обезболивание. В том числе для облегчения боли при необходимости теперь допускается использовать наркотические или психотропные препараты.

Как заявила ранее в эфире НСН президент благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, изменения в законодательстве частично помогут решить проблему онкологических больных. Однако острой остается тема суицида среди неизлечимых пациентов.

