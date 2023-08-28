FT: Европе грозит дефицит воды из-за засухи и плохой политики

В Европе нарастает угроза засухи и дефицита воды. Об этом сообщила газета Financial Times. По данным Всемирной метеорологической организации, количество и интенсивность засух в ЕС «резко возросло».

При этом издание отмечает, что ситуация будет только ухудшаться из-за корыстных интересов политиков в этой области. Уточняется, что ситуация требует грамотного вмешательства, но пока этого не происходит.