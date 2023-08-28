FT: Европе грозит дефицит воды из-за засухи и плохой политики

В Европе нарастает угроза засухи и дефицита воды. Об этом сообщила газета Financial Times. По данным Всемирной метеорологической организации, количество и интенсивность засух в ЕС «резко возросло».

При этом издание отмечает, что ситуация будет только ухудшаться из-за корыстных интересов политиков в этой области. Уточняется, что ситуация требует грамотного вмешательства, но пока этого не происходит.

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Издание Politico еще в мае сообщало о подобных проблемах в Европе.Тогда отмечалось, что конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А уровень самой большой реки Италии такой же низкий, как и в июне прошлого года».

По данным исследования TU Graz, сильная засуха наблюдается в Европе еще с 2018 года. Повышение температуры затрудняет восстановление водных ресурсов, и в регионе возникает «опасный цикл»: доступ к воде становится все более ненадежным. Для восстановления ее нормального уровня необходимо почти десять лет большого количества осадков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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