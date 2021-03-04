«Проблемы взрослых». Пакет из бутика как критерий оценки человека

Интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри – такую точку зрения высказал президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Это понимание опасности для будущего страны должно быть у подавляющего большинства граждан, добавил глава государства, напомнив случаи, когда интернет использовался для вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции или призывов к суициду.

«Интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем», – отметил Путин.

По словам президента, если молодой человек «не может определиться и понимать, где он находится, чем занимается, где реальные истинные ценности, то это, как правило, не его проблема. Это проблема взрослых и общества. Значит, где-то мы не доработали», – резюмировал Путин.

Вот именно. Сетевая мораль – лишь отражение морали общественной. А что обществу, особенно его юной части, было предложено в качестве образцов для подражания в последние 15-20 лет? Искусственно созданные, а потому заранее обреченные движения типа «Наши» и «Молодая гвардия Единой России»? Или эталонный образовательный центр, попасть в который могут лишь единицы? Или дегенеративные шоу на телевидении, замешанные на копании в грязном белье и смаковании нравственного падения участников?

За примерами последствий этих «недоработок» далеко ходить не надо. На торговых площадках в интернете стали продавать чеки из престижных магазинов. В ходу, например, чеки из ЦУМа с упоминанием торговых марок премиум-класса. Их продают от 1200 до 2400 рублей обладательницы оригинальных аксессуаров, а покупают, как пишет «Лента.ру», менее успешные девушки, чтобы с помощью этих чеков «облапошить» своих богатых спутников. Торгуют также пустыми пакетами с логотипами модных домов.

Что может изменить одна-другая встреча президента с волонтерами, уже нашедшими себя… Упомянутые телешоу уже сделали свое дело. Их аудитории уже никто не сможет объяснить, в чем ценность бескорыстной помощи другим людям, порой совершенно незнакомым. Круг интересов этой аудитории останется ограниченным чеком из ЦУМа, купленным «за недорого» в интернете.

Они ли в этом виноваты? Отчасти, вероятно, да. Но в целом – и тут президент прав – «это проблема взрослых и общества». Общества, которое, получается, до сих пор не предложило никаких критериев оценки индивидуума, кроме пакета из престижного магазина.

