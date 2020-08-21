Ефремов в суде отказался от адвоката Пашаева

В ходе заседания в Пресненском суде Москвы Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра. Об этом пишет ТАСС. Актер подчеркнул, что они останутся в качестве консультантов, а его защиту будет осуществлять кто-то другой.

Артист подчеркнул, что собирается найти защитника посильнее, решение об отказе от услуг Пашаева он принял самостоятельно, пишет РИА ФАН.

«У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю», - заявил артист.

Также сообщается, что судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова отложено на 24 августа в связи с необходимостью поиска для артиста нового защитника.