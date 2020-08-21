Ефремов в суде отказался от адвоката Пашаева

В ходе заседания в Пресненском суде Москвы Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра. Об этом пишет ТАСС. Актер подчеркнул, что они останутся в качестве консультантов, а его защиту будет осуществлять кто-то другой.

Артист подчеркнул, что собирается найти защитника посильнее, решение об отказе от услуг Пашаева он принял самостоятельно, пишет РИА ФАН.

«У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю», - заявил артист.

Также сообщается, что судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова отложено на 24 августа в связи с необходимостью поиска для артиста нового защитника.

Адвокат Ефремова заявил о расстройстве личности у актера

Напомним, ранее сегодня адвокат Эльман Пашаев заявлял, что Ефремов поначалу признал вину в совершении смертельного ДТП потому, что был пьян. По словам защитника, артист «после 300 граммов отключается, вообще ничего не помнит», передаёт РИА Новости.

Как известно, через несколько дней после ДТП Пашаев объявил, что Ефремов вину всё же не признаёт. Адвокат утверждал, что нашёл доказательства его невиновности. На этой неделе он представил их в суде: в частности, привёл в суд слепого на один глаз свидетеля, который якобы видео артиста не на водительском, а на пассажирском сиденье.

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ФОТО: РИА Новости
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