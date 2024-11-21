«А с пельменями?»: В Калининграде кинотеатр просят разрешить пронос еды в зал

Кинотеатры имеют право в соответствии с постановлением правительства №1338 ограничивать пронос еды в залы, поскольку окружающим это доставляет дискомфорт, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что важный прецедент для сферы кинопроката может быть создан калининградским управлением Роспотребнадзора. Ведомство требует, чтобы местный кинотеатр разрешил приходить на сеанс со своими напитками и едой. Поводом стал недопуск в зал зрителей с пиццей – чиновники посчитали это нарушением прав потребителей. Юристы признают, что запрет своей еды можно трактовать как незаконное навязывание покупок в кинобаре. Исаев отметил, что кинотеатры вправе устанавливать ограничения.