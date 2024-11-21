«А с пельменями?»: В Калининграде кинотеатр просят разрешить пронос еды в зал
Когда особо активные граждане требуют в суде разрешить пронос еды в кинотеатр, суд может встать на сторону потребителя, но правительство против, отметил в эфире НСН Роман Исаев.
Кинотеатры имеют право в соответствии с постановлением правительства №1338 ограничивать пронос еды в залы, поскольку окружающим это доставляет дискомфорт, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что важный прецедент для сферы кинопроката может быть создан калининградским управлением Роспотребнадзора. Ведомство требует, чтобы местный кинотеатр разрешил приходить на сеанс со своими напитками и едой. Поводом стал недопуск в зал зрителей с пиццей – чиновники посчитали это нарушением прав потребителей. Юристы признают, что запрет своей еды можно трактовать как незаконное навязывание покупок в кинобаре. Исаев отметил, что кинотеатры вправе устанавливать ограничения.
«Во-первых, согласно новым правилам обслуживания населения, которые были приняты постановлением правительства, кинотеатры, как учреждения досуговые, имеют право в своих собственных внутренних правилах и внутреннем распорядке устанавливать определенные ограничения, которые призваны обеспечить комфорт зрителей. Потому что пронос еды – это история, которая потенциально может стать опасной для окружающих зрителей, если какие-то гости приходят с пачкающей едой или той, которая сильно пахнет. Остальным людям это будет доставлять дискомфорт во время сеанса. Плюс всякая упаковка, которая хрустит при открывании… Все это действительно делает кинопосещение очень некомфортным для большого количества окружающих зрителей», - сказал Исаев.
При этом он отметил, что суды склонны выносить решения в сторону «особенно активных граждан».
«Один человек решил пойти с бургером или пожевать картошку, некоторые приходят и с пельменями… Такие ситуации тоже есть, это не шутка. Действительно, ситуации бывают разные на просторах нашей необъятной Родины. Но у нас в стране не прецедентное право, а суды, они не имеют, условно говоря, какой-то базы наработанной для решения тех или иных вопросов. Поэтому где-то получается некая импровизация, где-то на усмотрение судьи. Так или иначе, чаша весов при принятии решения склоняется в сторону этих особенно активных граждан, которые хотят приходить с котлетами, пельменями и пиццей. Но есть постановление правительства, согласно которому кинотеатры действуют и вправе эти ограничения устанавливать. Предпосылок к тому, что это будет отменено, нет», - добавил собеседник НСН.
Постановление правительства РФ от 16 августа 2021 года №1338 устанавливает, что кинотеатры могут запрещать проносить в зал едко или резко пахнущие вещества. В документе также говорится, что кинотеатры вправе устанавливать другие ограничения, которые не противоречат законодательству РФ. Вместе с тем законодательство не содержит прямого запрета на пронос еды в кинотеатры, передает «Радиоточка НСН».
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