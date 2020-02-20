Оззи Осборн рассказал о круглосуточных невыносимых болях

Рок-музыкант Оззи Осборн пожаловался на постоянные сильные боли. Он рассказал, что в прошлом году упал в собственном доме, после чего его круглосуточно беспокоит шея. Рокер также рассказал, что в 2019 году он переболел много раз: у него была инфекция в руке, пневмония, падение и операция. В тоге сейчас уме не дают покоя боли не только в шее, но и в спине, плечах и руках, сообщает Daily Mail.

Осборн даже заявил, что из двух болезней – Паркинсона и болью в шее – он бы выбрал первое.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн страдает болезнью Паркинсона.

В апреле 2019 года из-за падения в собственном доме в Лос-Анджелесе он отменил мировое турне, оно было перенесено на год. Ожидается, что оно состоятся в 20202 году.

