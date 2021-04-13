Оздоровительные лагеря в Крыму откроются 27 мая

Официальный туристический портал Республики Крым назвал дату открытия детских лагерей на территории полуострова – 27 мая. Соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности.

Оздоровительные лагеря будут обязаны работать с учетом эпидемиологической ситуации и при условии соблюдения санитарных норм. Одно из требований предписывает не заполнять отряды более, чем на 75 процентов.

Власти Крыма разрешили детским лагерям принимать отдыхающих из всех регионов РФ

Также сопровождающие и дети перед заездом в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19. При положительном результате в отдыхе будет отказано.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусДетский ЛагерьКрым
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