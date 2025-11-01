Овчинский: 120 семей в Царицыно переехали в новый дом на Ереванской улице
120 московских семей въехали в новое жилье с улучшенной и готовой отделкой по адресу: Ереванская улица 4к2. Новостройка была передана городу под переселение жильцов в конце мая 2025 года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В Царицыне 120 семей отпраздновали новоселье в пятисекционном жилом комплексе по адресу: улица Ереванская 4к2. Новостройка состоит из 253 квартир общей площадью свыше 14 тысяч кв м», — отметил он.
По его словам, в планировке предусмотрены отдельные квартиры для маломобильных жильцов с ограниченными возможностями с широкими коридорами и дверными проемами. Овчинский добавил, что Москва предоставляет бесплатных грузчиков и транспорт для помощи в переезде, а заказать такую услугу можно на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению.
В столичном районе Царицыно планируется расселить 141 старое здание. Более 36 тысяч москвичей получат новое жилье.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как закрытие Литвой границы в Белоруссии скажется на российских перевозчиках
- Уролог объяснил, почему подогрев сидений опасен для мужчин
- «Звезда Европы»: Как Аугуст Диль помог сборам фильма «Мастер и Маргарита»
- «Право первой ночи»: На какие поощрения могут рассчитывать многодетные сотрудники
- Упаковка с децимацией: Кто «крадёт» у россиян каждое десятое пирожное
- Губернатор Гладков поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего
- Брокеры объяснили сокращение объемов вывода нового жилья в Москве
- В Совфеде призвали не сомневаться в поддержке Венесуэлы Россией
- Эксперименты и классики: Пореченков раскрыл сюрпризы фестиваля Достоевского
- Промышленники назвали внедрении ИИ в производство хайпом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru