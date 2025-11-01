Овчинский: 120 семей в Царицыно переехали в новый дом на Ереванской улице

120 московских семей въехали в новое жилье с улучшенной и готовой отделкой по адресу: Ереванская улица 4к2. Новостройка была передана городу под переселение жильцов в конце мая 2025 года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В Царицыне 120 семей отпраздновали новоселье в пятисекционном жилом комплексе по адресу: улица Ереванская 4к2. Новостройка состоит из 253 квартир общей площадью свыше 14 тысяч кв м», — отметил он.

По его словам, в планировке предусмотрены отдельные квартиры для маломобильных жильцов с ограниченными возможностями с широкими коридорами и дверными проемами. Овчинский добавил, что Москва предоставляет бесплатных грузчиков и транспорт для помощи в переезде, а заказать такую услугу можно на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению.

В столичном районе Царицыно планируется расселить 141 старое здание. Более 36 тысяч москвичей получат новое жилье.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

