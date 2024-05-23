Lamborghini отзовет больше двух тысяч кроссоверов Urus из-за дефекта капота
Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзывает для ремонта 2,1 тысячи автомобилей Urus, сообщает motor1.com.
Отмечается, что в отзывную кампанию попадают автомобили, выпущенные в 2023-2024 годах. У машин зафиксированы дефекты с замком капота, из-за чего тот может открыться, когда автомобиль будет ехать на высокой скорости.
Владельцу автомобиля за 200 тысяч долларов, попавшего в список «отзывных», необходимо будет приехать в специализированный сервис для ремонта.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что россияне отказываются от личных автомобилей, поскольку эксплуатация машин становится все дороже.
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