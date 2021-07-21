«Отвратная провокация!» Агитацию за вакцинацию назвали вредной
Люди считают провокацией, когда артисты на федеральных каналах начинают поясничать на тему вакцинации, сказала на пресс-конференции в НСН целительница Алена Полынь.
Агитация за прививки от коронавируса раздражает людей, поэтому ее надо заменить научными объяснениями, заявила на пресс-конференции в НСН основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, где лечение основано, на медицине традиций Алена Полынь.
«Люди прекрасно знают, что есть ряд «старых вакцин», которые на постоянной основе входят в число прививок, необходимых для ребенка. Единицы пишут отказные, остальные, не задумываясь опасно это или нет, нужно или не нужно, делают прививки, просто потому что так делают все. Они не думают о подоплеке, что их «чипируют» или еще что-то. Возникает новое заболевание, новый вирус, полностью неясный на данный момент даже медицине, и нужны люди, которые рассказывали бы об этом и поясняли, но не агитацией, как сейчас. Потому что агитации всегда вредны. Когда я вижу по федеральному каналу поясничание, человек воспринимает это, как что-то отвратное. Когда мы видим, что артисты откровенно начинают говорить: «Я привился, и вы сделайте прививку», - это провокация. Народ такое не воспринимает», - считает Полынь.
По ее словам, людям надо объяснять пользу прививки с образовательной стороны, а не слепо агитировать.
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