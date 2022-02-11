«Дать нормальный инструмент»: В профсоюзе мигрантов предложили решение проблемы с рабочими

Полностью заменить мигрантов россиянами не получится, однако можно уменьшить число сотрудников за счет усовершенствования инструментария и техники, объяснил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале заявил, что регион покидает программу по содействию переселению соотечественников, которые живут за рубежом: таким образом регион заблокирует возможность получать российское гражданство уроженцам Средней Азии.

«Это [отказ от миграции] возможно, но объективная ситуация такова, что в 2020 году население РФ уменьшилось, если мне не изменяет память, на полмиллиона, в 2021 – еще на миллион. Умирают и люди трудоспособного возраста, не только бабушки и дедушки. Нельзя сказать, что в Российской Федерации достаточно свободных рук, чтобы заполнить все те вакансии, которые сейчас заменяются иностранными работниками, но одновременно это не значит, что такой процесс не надо проводить, в том числе и повышая уровень производительность труда в тех отраслях, где заняты иностранные работники: это строительство и ЖКХ. Очень плохой инструментарий у дворников, например. Это даже не те дворники из Таджикистана и Узбекистана, которые убирают дворы. Убирают лед с тротуаров и автобусных остановок сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» - там вообще нет иностранных работников, там сплошь российские граждане, причем большинство из них женщины, и они этот лед скалывают таким инструментом, что если нормальный инструмент дать, они могут в два раза быстрее это делать, но над этим вообще никто не работает. Месяца два назад мэр Москвы Сергей Собянин призывал повышать производительность труда, ему вторил его заместитель по строительному комплексу, мол, мы будем внедрять передовые технологии, но я пока этого не вижу», - отметил Каримов.