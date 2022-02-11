«Дать нормальный инструмент»: В профсоюзе мигрантов предложили решение проблемы с рабочими
Купить или подделать сертификат на знание языка невозможно, однако сдать экзамен можно почти «наугад», рассказал глава профсоюза мигрантов Ренат Каримов.
Полностью заменить мигрантов россиянами не получится, однако можно уменьшить число сотрудников за счет усовершенствования инструментария и техники, объяснил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале заявил, что регион покидает программу по содействию переселению соотечественников, которые живут за рубежом: таким образом регион заблокирует возможность получать российское гражданство уроженцам Средней Азии.
«Это [отказ от миграции] возможно, но объективная ситуация такова, что в 2020 году население РФ уменьшилось, если мне не изменяет память, на полмиллиона, в 2021 – еще на миллион. Умирают и люди трудоспособного возраста, не только бабушки и дедушки. Нельзя сказать, что в Российской Федерации достаточно свободных рук, чтобы заполнить все те вакансии, которые сейчас заменяются иностранными работниками, но одновременно это не значит, что такой процесс не надо проводить, в том числе и повышая уровень производительность труда в тех отраслях, где заняты иностранные работники: это строительство и ЖКХ. Очень плохой инструментарий у дворников, например. Это даже не те дворники из Таджикистана и Узбекистана, которые убирают дворы. Убирают лед с тротуаров и автобусных остановок сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» - там вообще нет иностранных работников, там сплошь российские граждане, причем большинство из них женщины, и они этот лед скалывают таким инструментом, что если нормальный инструмент дать, они могут в два раза быстрее это делать, но над этим вообще никто не работает. Месяца два назад мэр Москвы Сергей Собянин призывал повышать производительность труда, ему вторил его заместитель по строительному комплексу, мол, мы будем внедрять передовые технологии, но я пока этого не вижу», - отметил Каримов.
Подделать документы на знание русского языка невозможно, однако сами экзамены бывают слишком простыми, добавил глава профсоюза.
«Я не могу за всех мигрантов сказать. Я думаю, что подделать сертификат о знании русского языка, истории и основ законодательства невозможно, это защищенный документ, он под номером, его проверяют в МВД, есть база данных. Другое дело, каким образом проведен сам экзамен. Действительно ли проявил иностранный гражданин проявил достаточные знания русского языка, или его тянули за уши – это раз. Во-вторых, не надо думать, что этот сертификат для получения патента свидетельствует о чем-нибудь, потому что требования очень низкие. Это касается не Калужской области, а города Москвы. Например, в миграционном центре в деревне Сахарово, когда люди сдают экзамен по русскому языку, там вопросы такие: «У Васи было два рубля, он нашел один рубль, сколько у него стало рублей?» И варианты ответа «два рубля», «пять рублей», «три рубля». И он должен нажать на кнопку, как при сдаче [экзамена] в ГАИ. Это не свидетельствует о том, что он может уверенно говорить на русском языке. Понятно стремление губернатора Калужской области отреагировать на участившиеся случаи на его территории, когда и детей мигрантов, как выяснилось, много учится, и в Обнинске каким-то образом 30% жителей оказались иностранными гражданами. Отсюда, видимо, и происходят его усилия по сокращению количества иностранных работников. Мы в нашем профсоюзе считаем эти действия вполне законными. Если перекос образовался, его надо исправлять», - поддержал решение Каримов.
Нужно показывать по телевизору, как физически тяжело живется человеку в тюрьме – это один из способов профилактики преступлений, заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН.
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