«Ответственности не несет»: Хакер сравнил банки с гардеробщиками ночных клубов
Александр Варской призвал банки использовать для «простого народа» те же методы безопасности, что и для вип-клиентов.
Банки используют надежные механизмы защиты средств для клиентов с большими суммами, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.
«Банки это как гардеробщики в ночных клубах Москвы – в случае потери вещей гардероб ответственности не несет. В банках крупных есть такие праймовые отделения, которые обслуживают людей с немножко другими деньгами – с триллионами и так далее. Новостей о том, что эти люди пострадали, я не слышал никогда. Поэтому я предлагаю вот что банкам – те методы безопасности, которые они применяют для своих праймовых отделений, спустить на простой народ», - отметил Варской.
На сегодняшний день замечен рост числа телефонных мошенничеств, которые зачастую практически невозможно раскрыть, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Путин заявил, что НАТО считает Россию противником
- Песков: НАТО подминает Украину под себя
- Российских биатлонистов не пустили на тренировку в Австрии
- Зеленский оценил переговоры Путина и Байдена как позитивные
- YouTube заблокировал аккаунт актрисы Шукшиной
- Шольц отказался произносить слово «бог» в присяге
- Российские Су-27 сопроводили над Чёрным морем французские истребители
- Илон Маск продал последнее жильё
- Путин обратился к Меркель на «ты»
- Начальник штаба обороны ВС Индии погиб в результате крушения вертолёта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru