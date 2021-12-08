«Ответственности не несет»: Хакер сравнил банки с гардеробщиками ночных клубов

Банки используют надежные механизмы защиты средств для клиентов с большими суммами, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.

«Банки это как гардеробщики в ночных клубах Москвы – в случае потери вещей гардероб ответственности не несет. В банках крупных есть такие праймовые отделения, которые обслуживают людей с немножко другими деньгами – с триллионами и так далее. Новостей о том, что эти люди пострадали, я не слышал никогда. Поэтому я предлагаю вот что банкам – те методы безопасности, которые они применяют для своих праймовых отделений, спустить на простой народ», - отметил Варской.

На сегодняшний день замечен рост числа телефонных мошенничеств, которые зачастую практически невозможно раскрыть, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН ранее.

