«Ответственности не несет»: Хакер сравнил банки с гардеробщиками ночных клубов

Александр Варской призвал банки использовать для «простого народа» те же методы безопасности, что и для вип-клиентов. 

Банки используют надежные механизмы защиты средств для клиентов с большими суммами, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.

«Банки это как гардеробщики в ночных клубах Москвы – в случае потери вещей гардероб ответственности не несет. В банках крупных есть такие праймовые отделения, которые обслуживают людей с немножко другими деньгами – с триллионами и так далее. Новостей о том, что эти люди пострадали, я не слышал никогда. Поэтому я предлагаю вот что банкам – те методы безопасности, которые они применяют для своих праймовых отделений, спустить на простой народ», - отметил Варской.

На сегодняшний день замечен рост числа телефонных мошенничеств, которые зачастую практически невозможно раскрыть, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН ранее.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ХакерыДеньгиБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры