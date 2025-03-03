Отца мальчика, покусанного хаски в Сочи, впервые после трагедии допустили к сыну

Отец мальчика, пострадавшего при нападении собак в Сочи, впервые после трагедии смог увидеть ребенка. В беседе с РИА Новости он сообщил, что посетил сына в московском центре имени Пирогова, где тот проходит лечение.

По словам Валентина Королева, мальчик сразу отреагировал на его присутствие, начав двигать руками. Врачи сочли это положительным сигналом и решили подготовить пациента к выводу из искусственной комы, чтобы он мог самостоятельно питаться.