Покусанного собаками мальчика в Сочи планируют отправить в Москву

Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют транспортировать санавиацией в Москву, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на отца ребенка.

В Сочи две собаки породы хаски напали на ребенка

Он сказал, что в настоящий момент готовятся необходимые документы.

Двух собак породы хаски, напавших на 9-летнего мальчика, уже усыпили.

Владелец животных на допросе признал вину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Буров
ТЕГИ:ПострадавшиеСобакиСочиКраснодарский Край

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