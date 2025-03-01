Покусанного собаками мальчика в Сочи планируют отправить в Москву
1 марта 202517:21
Мальчика, покусанного хаски в Сочи, планируют транспортировать санавиацией в Москву, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на отца ребенка.
Он сказал, что в настоящий момент готовятся необходимые документы.
Двух собак породы хаски, напавших на 9-летнего мальчика, уже усыпили.
Владелец животных на допросе признал вину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru