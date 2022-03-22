«Отсутствие гармонии»: Психолог объяснила, что мешает копить деньги

Наумова объяснила, что люди подсознательно считают себя жертвой и стремятся оказаться в сложном финансовом положении, поэтому ведут себя расточительно. По словам психотерапевта, избавиться от этой пагубной потребности может помочь только специалист.

В то же время, человек, имеющий сбережения может жить в постоянном страхе их потерять.

«В основе всех этих переживаний лежит отсутствие гармонии, ощущения стабильности и спокойствия», — подчеркнула нейропсихолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Наумова посоветовала ставить перед собой цели, основанные на представлении своего будущего благополучия.

