Нижегородский суд удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen на сумму 16,9 млрд рублей

Рассмотрение иска ГАЗа к Volkswagen на сумму 28,4 млрд рублей началось в середине июля 2023 года. Причиной подачи иска стало прекращение Volkswagen поставок двигателей, которые компания ГАЗ использовала для производства автомобилей, согласно договору от 15 июня 2017 года.

Немецкий концерн 3 марта 2022 остановил производство автомобилей в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде. Тогда компания объяснила свое решение нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за военного конфликта на Украине. На площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде выпускались такие модели, как Skoda Kodiaq, Volkswagen Taos, Skoda Octavia, а на заводе в Калуге — Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







