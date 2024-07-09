Нижегородский суд удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen на сумму 16,9 млрд рублей
Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск Горьковского автозавода (ГАЗ) к немецкому концерну Volkswagen на сумму 16,9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС.
В суде уточнили, что принято решение удовлетворить исковые требования частично и взыскать с Volkswagen 16 млрд 908 млн рублей.
Рассмотрение иска ГАЗа к Volkswagen на сумму 28,4 млрд рублей началось в середине июля 2023 года. Причиной подачи иска стало прекращение Volkswagen поставок двигателей, которые компания ГАЗ использовала для производства автомобилей, согласно договору от 15 июня 2017 года.
Немецкий концерн 3 марта 2022 остановил производство автомобилей в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде. Тогда компания объяснила свое решение нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за военного конфликта на Украине. На площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде выпускались такие модели, как Skoda Kodiaq, Volkswagen Taos, Skoda Octavia, а на заводе в Калуге — Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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