«Отставание страны!»: В Госдуме поддержали отставку главы Росавиации Нерадько

«Я приветствую такое решение, которое поможет Александру Нерадько освободить от себя Росавиацию. Его руководство вызывало слишком большой негатив в профессиональной среде. Его деятельность блокировала развитие малой авиации и провоцировала технологическое отставание страны. После смены главы я ожидаю работы по развитию отрасли, а не как было раньше по принципу «держать, не пущать, как бы чего не вышло». Принцип был такой, что лучше ничего не делать, чтобы не было лишних проблем. Такой подход нам не нужен, это сдерживание отрасли. Мы должны быть ориентированы на развитие, мы увидим это в ключевых показателях и в структуре организации», - отметил он.

29 апреля Дмитрий Кузнецов призвал главу Росавиации Александра Нерадько перестать «душить» отрасль малой авиации или оставить пост главы федерального агентства. Тогда Кузнецов, который побывал в зоне специальной военной операции, отметил, что военным не хватает высокотехнологичных средств для защиты жизни, передает «Радиоточка НСН».

