«Отставание страны!»: В Госдуме поддержали отставку главы Росавиации Нерадько
Член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов заявил НСН, что Александр Нерадько боялся сделать что-то не так, поэтому полностью блокировал развитие малой авиации.
Отставка главы Росавиации Александра Нерадько поможет отрасли начать развиваться, новому руководителю предстоит бороться с технологическим отставанием страны, заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в беседе с НСН.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации, на этот пост назначен заместитель главы ведомства Дмитрий Ядров.
«Я приветствую такое решение, которое поможет Александру Нерадько освободить от себя Росавиацию. Его руководство вызывало слишком большой негатив в профессиональной среде. Его деятельность блокировала развитие малой авиации и провоцировала технологическое отставание страны. После смены главы я ожидаю работы по развитию отрасли, а не как было раньше по принципу «держать, не пущать, как бы чего не вышло». Принцип был такой, что лучше ничего не делать, чтобы не было лишних проблем. Такой подход нам не нужен, это сдерживание отрасли. Мы должны быть ориентированы на развитие, мы увидим это в ключевых показателях и в структуре организации», - отметил он.
29 апреля Дмитрий Кузнецов призвал главу Росавиации Александра Нерадько перестать «душить» отрасль малой авиации или оставить пост главы федерального агентства. Тогда Кузнецов, который побывал в зоне специальной военной операции, отметил, что военным не хватает высокотехнологичных средств для защиты жизни, передает «Радиоточка НСН».
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