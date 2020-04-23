Отреставрированный памятник Жукову возвращен на Манежную площадь
Отреставрированный памятник советскому полководцу Георгию Жукову вернули на Манежную площадь. Как сообщает ТАСС, реставрация монумента заняла около месяца.
Памятник Жукову был установлен в Москве 8 мая 1995 года по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его авторами являются скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев.
Ранее председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН рассказал, что предыдущий монумент был «анатомически неправильным».
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