Союзу ветеранов нравится новый Жуков и его лошадь
Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН рассказал, что предыдущий монумент был «анатомически неправильным».
Установленный в 1995 году на Манежной площади возле московского Кремля памятник маршалу Георгию Жукову поменяли на новый. На свежей скульптурной композиции, как и раньше, полководец восседает на коне. При этом правая рука у Жукова теперь не опущена вниз, а выполняет воинское приветствие. Конь, который раньше стоял на всех четырех ногах, теперь держит левую переднюю ногу приподнятой вверх.
Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев объяснил НСН, что прежний памятник отправится на родину полководца в Калугу, а новая скульптура является более точной и правильной.
«Ко мне лет пять назад обратился скульптор, поддержать инициативу о замене памятника Жукова на ту экспозицию, которая сегодня установлена. Речь шла об облагораживании. Мы в Союзе ветеранов эту идею поддержали. Долго шли перепитии, даже обзывали меня, говорили, что мы сносим память. Мы не сносим, а, наоборот, увековечиваем память этого выдающегося полководца, и новый памятник теперь выглядит так, как и должны выглядеть полководец и идущая лошадь. При том старый памятник переедет в Калугу на родину Жукова и будет там установлен, а этот займет свое достойное место. Памятник маршалу-полководцу - это дань памяти к 75-летию Победы. В этом есть и заслуга Союза ветеранов. Я горжусь!», - признался НСН Моисеев.
Памятник Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автором прежнего памятника были скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Тот монумент неоднократно подвергался критике. «Памятник Жукову был болью Клыкова. Он всегда высказывал сожаление, что его запомнят по неудачной работе, и хотел снять ее, откорректировать и поставить на место», пишет telegram-канал «Архитектурные излишества».
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