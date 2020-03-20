Союзу ветеранов нравится новый Жуков и его лошадь

«Ко мне лет пять назад обратился скульптор, поддержать инициативу о замене памятника Жукова на ту экспозицию, которая сегодня установлена. Речь шла об облагораживании. Мы в Союзе ветеранов эту идею поддержали. Долго шли перепитии, даже обзывали меня, говорили, что мы сносим память. Мы не сносим, а, наоборот, увековечиваем память этого выдающегося полководца, и новый памятник теперь выглядит так, как и должны выглядеть полководец и идущая лошадь. При том старый памятник переедет в Калугу на родину Жукова и будет там установлен, а этот займет свое достойное место. Памятник маршалу-полководцу - это дань памяти к 75-летию Победы. В этом есть и заслуга Союза ветеранов. Я горжусь!», - признался НСН Моисеев.

Памятник Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автором прежнего памятника были скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Тот монумент неоднократно подвергался критике. «Памятник Жукову был болью Клыкова. Он всегда высказывал сожаление, что его запомнят по неудачной работе, и хотел снять ее, откорректировать и поставить на место», пишет telegram-канал «Архитектурные излишества».

