Отравленный «Новичком» решил судиться с Россией

Британец Чарли Роули намерен выставить России иск в связи с его отравлением нервно-паралитическим веществом «Новичок» в 2018 году в Эймсбери. Такую информацию The Mirror сообщил адвокат Роули.

Мужчина собирается отсудить у российской стороны примерно 80 миллионов рублей. По словам Роули, инцидент с отравлением резко изменил его жизнь. Так, год назад скончалась подруга британца Дон Стерджесс, тоже пострадавшая от «Новичка», мужчина две недели находился в коме.

«Я хочу справедливости», - заявил Роули.

По словам адвоката, британец страдает от побочных эффектов после отравления «Новичком», уточняет Газета.ru.

Напомним, инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлий произошел в английском Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского происхождения. Позже в близлежащем Эймсбери якобы от «Новичка» пострадали еще два британца, Чарли Роули и Дон Стерджесс, которая впоследствии скончалась. Москва отрицает все предъявленные ей обвинения и просит доступа к материалам расследования.

Ранее в британских СМИ появились версии, что англичане отравились газом из флакона из-под духов, а также о предполагаемой группе преступников, ответственных за инцидент. Однако эксперты неохотно в них верили. Так разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин рассказал НСН, почему вязкий «Новичок» невозможно использовать в парфюмерном флаконе без растворителя.

