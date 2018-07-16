Разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ в эфире НСН объяснил, где в истории с отравлением в Эймсбери прослеживаются неувязки.

Нервнопаралитическое вещество, которым были отравлены в Эймсбери британцы Дон Стерджес и Чарльз Роули, находилось во флаконе из под духов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на брата пострадавшего Мэттью Роули.



Разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН раскритиковал это сообщение. По его словам, вязкий «Новичок» невозможно использовать в таком флакон без растворителя.

«Любую жидкость можно хранить в любом сосуде. Относительно длительности хранения, я повторяю, никакой информации о физико-химических свойствах веществ типа «Новичок» нет. Поэтому всё, что говорят относительно его эффективности, токсических свойств, хранения, даже о физической форме: жидкость это или твёрдое вещество. Всё это спекуляции ни на чём не основанные. Нужно же понимать, что вещество это, даже если оно и жидкое, оно наверняка очень вязкое. Не факт, что его из флакона можно каким-то образом распылить. Чтобы оно было не вязкое, его нужно растворять каким-то растворителем. То есть понимаете, это очень нелепая версия. То есть кто-то взял духи и растворил в них отравляющее вещество? Возможно, конечно, но всё остальное не очень складывается и не очень увязывается», - объяснил эксперт.

Напомним, Чарльза Роули и Дон Стерджесс нашли без сознания 4 июля. Спустя четыре дня 44-летняя скончалась. Как утверждают британские власти, они были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», от которого ранее пострадал шпион, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пишет Газета.ру .

Ранее в британской полиции заявили, что нашли в доме Роули «бутылки», в которых сохранились следы нервнопаралитического вещества. Кроме того, было обнаружено ещё более 400 предметов, названных вещественными доказательствами по делу об отравлении.











