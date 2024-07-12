«От Липецка до Архангельска»: Россиянам рассказали о самых рыбных местах

Ловить рыбу в России можно повсеместно, особым интересом у рыбаков пользуются Саратовская, Самарская, Ульяновская, Нижегородская области и Татарстан, рассказал НСН Анатолий Козырь.

Снаряжение для любительской рыбалки можно приобрести от тысячи рублей, при этом удачно посидеть с удочкой можно во всех регионах России, сообщил НСН начальник отдела спортивного и любительского рыболовства Росохотрыболовсоюза Анатолий Козырь.

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В России 14 июля отмечают День рыбака. Согласно аналитике Яндекс Поиска россияне чаще всего ловят карася, щуку или карпа, немного реже встречаются судак, лещ и окунь. Козырь пояснил, что успешная рыбалка возможна в любом регионе страны.

«Особой популярностью пользуется Астраханская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Нижегородская области, Татарстан. Благородную рыбу семейства лососевых можно встретить на севере. В пределах Москвы можно поймать даже краснокнижную рыбу. В Братеевском парке регулярно проходят соревнования – уловы довольно приличные. Ловят леща, плотву, окуня, судака, даже сазаны попадаются. В целом интерес россиян к рыбалке не угасает, любителей рыбной ловли на водоемах много. Для поездки на рыбалку нужна не только удочка, но и леска, поплавки, грузики, прикорм. На все это необходимо, как минимум, три тысячи рублей», - пояснил он.

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В свою очередь главный тренер сборных РФ по рыболовному спорту, член президиума Федерации рыболовного спорта России Игорь Чиняков рассказал НСН, что география рыболовных соревнований тоже довольно широка.

«Мы круглый год проводим соревнования, у нас семь дисциплин рыболовного спорта: две зимние и пять летних. География соревнования большая – от Липецка до Архангельской области и на восток до озера Байкал. Средняя полоса России, Урал, Свердловская, Тюменская области в последнее время часто задействованы в соревнованиях. Липецк, Воронеж, Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Тула подходят для зимних соревнований. По блесне состязания проводит Челябинская, Свердловская, Смоленская области. Как организаторы, мы стараемся проводить соревнования в разных регионах России, чтобы популяризировать рыболовный спорт. Кроме того, спортсмены в этом случае не зацикливаются на одном типе водоемов. Насколько я знаю, рыболовов-любителей средней полосы России и Подмосковья больше привлекает Рыбинское водохранилище. Астрахань тоже остается точкой притяжения», - заявил собеседник НСН.

Согласно опросу ВЦИОМ, 17% россиян признают самым «мужским» хобби рыбалку и охоту, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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