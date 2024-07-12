«От Липецка до Архангельска»: Россиянам рассказали о самых рыбных местах

В России 14 июля отмечают День рыбака. Согласно аналитике Яндекс Поиска россияне чаще всего ловят карася, щуку или карпа, немного реже встречаются судак, лещ и окунь. Козырь пояснил, что успешная рыбалка возможна в любом регионе страны.

«Особой популярностью пользуется Астраханская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Нижегородская области, Татарстан. Благородную рыбу семейства лососевых можно встретить на севере. В пределах Москвы можно поймать даже краснокнижную рыбу. В Братеевском парке регулярно проходят соревнования – уловы довольно приличные. Ловят леща, плотву, окуня, судака, даже сазаны попадаются. В целом интерес россиян к рыбалке не угасает, любителей рыбной ловли на водоемах много. Для поездки на рыбалку нужна не только удочка, но и леска, поплавки, грузики, прикорм. На все это необходимо, как минимум, три тысячи рублей», - пояснил он.