Российские спасатели завершили операцию в Мьянме после землетрясения
Спасатели МЧС России завершили спасательную операцию после землетрясения в Мьянме. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Последняя группа специалистов из 50 спасателей и медиков возвращается из республики в Москву. Как отметили в МЧС, российская группировка работала в Мандалае и окрестностях - одном из наиболее пострадавших из-за ЧП районов. На этой территории действовали полевой лагерь и аэромобильный госпиталь.
«За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям... В поисках выживших специалисты МЧС России обследовали более 130 тысяч квадратных метров завалов. Авиацией МЧС России в Мьянму доставлено 157,5 тонн гуманитарной помощи», - подчеркнули в ведомстве.
Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. В результате стихийного бедствия погибли 3706 человек, более 5 тысяч пострадали, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru