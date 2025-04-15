Российские спасатели завершили операцию в Мьянме после землетрясения

Спасатели МЧС России завершили спасательную операцию после землетрясения в Мьянме. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Последняя группа специалистов из 50 спасателей и медиков возвращается из республики в Москву. Как отметили в МЧС, российская группировка работала в Мандалае и окрестностях - одном из наиболее пострадавших из-за ЧП районов. На этой территории действовали полевой лагерь и аэромобильный госпиталь.

«За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям... В поисках выживших специалисты МЧС России обследовали более 130 тысяч квадратных метров завалов. Авиацией МЧС России в Мьянму доставлено 157,5 тонн гуманитарной помощи», - подчеркнули в ведомстве.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. В результате стихийного бедствия погибли 3706 человек, более 5 тысяч пострадали, напоминает RT.

