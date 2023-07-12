Отправляющиеся служить в войсках по контракту рассказали о своей мотивации

Очередная группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из единого столичного пункта отбора. О мотивации своего решения они рассказали журналистам.

Один из собеседников рассказал, что его друзья уже проходят военную службу, но решение о записи он принял самостоятельно.

Еще один собеседник признался, что созрел только сейчас, хотя были планы уйти еще в прошлом году. Он отметил, что у него есть большой боевой опыт.

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Другой мужчина также ранее отмечал, что идет не первый раз, переживает за ребят, которым там остались.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу 3 апреля. Он находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю нужную информацию о работе пункта, а также об условиях набора на службу граждане могут получить по телефону 117 и на портале mos.ru.

В единый пункт в Москве приезжают добровольцы из разных регионов страны, для оформления контракта добровольцам потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Перед отправкой в зону СВО новобранцы пройдут профессиональную подготовку на полигонах Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КонтрактыРоссийская Армия

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