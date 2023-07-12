Отправляющиеся служить в войсках по контракту рассказали о своей мотивации
Очередная группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из единого столичного пункта отбора. О мотивации своего решения они рассказали журналистам.
Один из собеседников рассказал, что его друзья уже проходят военную службу, но решение о записи он принял самостоятельно.
Еще один собеседник признался, что созрел только сейчас, хотя были планы уйти еще в прошлом году. Он отметил, что у него есть большой боевой опыт.
Другой мужчина также ранее отмечал, что идет не первый раз, переживает за ребят, которым там остались.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу 3 апреля. Он находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю нужную информацию о работе пункта, а также об условиях набора на службу граждане могут получить по телефону 117 и на портале mos.ru.
В единый пункт в Москве приезжают добровольцы из разных регионов страны, для оформления контракта добровольцам потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.
Перед отправкой в зону СВО новобранцы пройдут профессиональную подготовку на полигонах Минобороны.
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