Будущие контрактники рассказали о своем желании помочь участникам СВО

Будущие контрактники рассказали корреспонденту АГН «Москва» о своем желании помочь участникам специальной военной операции.

Один из собеседников признался, что едет на фронт второй раз. Решение ему далось непросто, потому что его отговаривали родители и жена, но, по его словам, мужчина смог их убедить в правильности решения.

Другой военный также назвал свою грядущую командировку второй в зоне СВО.

«Уже в первой командировке был. Сейчас второй заход. Дети должны гордиться своими родителями», - сказал он.

Пункт отбора на службу по контракту находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

