Будущие контрактники рассказали о своем желании помочь участникам СВО
30 июня 202313:24
Будущие контрактники рассказали корреспонденту АГН «Москва» о своем желании помочь участникам специальной военной операции.
Один из собеседников признался, что едет на фронт второй раз. Решение ему далось непросто, потому что его отговаривали родители и жена, но, по его словам, мужчина смог их убедить в правильности решения.
Другой военный также назвал свою грядущую командировку второй в зоне СВО.
«Уже в первой командировке был. Сейчас второй заход. Дети должны гордиться своими родителями», - сказал он.
Пункт отбора на службу по контракту находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru