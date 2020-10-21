Отпевание протоиерея Смирнова пройдёт в храме Христа Спасителя

Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова намечено на пятницу, 23 октября, в храме Христа Спасителя. Об этом рассказали в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Сообщается, что священнослужителя отпоёт управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, пишет РИА Новости.

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А ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов заявил, что причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова стала хроническая болезнь. Он подчеркнул, что заболевание было диагностировано у священнослужителя давно, а его кончина не связана с коронавирусной инфекцией.

Протоиерей Димитрий Смирнов умер в среду, 21 октября. Ему было 69 лет, сообщает Ura.ru. Весной священник переболел COVID-19, а в конце сентября попал в реанимацию.

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ФОТО: НСН
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