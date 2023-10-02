Отопительный сезон в Москве начнется 3 октября
Подача тепла в столичные здания начнется во вторник, 3 октября. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Первыми тепло получат школы, детские сады, поликлиники и больницы. Параллельно отопление начнут включать в жилых домах и офисных зданиях, после этого - на промышленных и торговых предприятиях, приводит слова Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
Заммэра обратил внимание, что в этом году отопительный сезон начинается позже благодаря хорошей погоде. В прошлом году отопление стали включать в первой декаде сентября, напомнил он.
Мэр Сергей Собянин ранее сообщил о полной готовности Москвы к отопительному сезону, передает «Радиоточка НСН».
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