Отопительный сезон в Москве начнется 3 октября

Первыми тепло получат школы, детские сады, поликлиники и больницы. Параллельно отопление начнут включать в жилых домах и офисных зданиях, после этого - на промышленных и торговых предприятиях, приводит слова Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра обратил внимание, что в этом году отопительный сезон начинается позже благодаря хорошей погоде. В прошлом году отопление стали включать в первой декаде сентября, напомнил он.

Мэр Сергей Собянин ранее сообщил о полной готовности Москвы к отопительному сезону, передает «Радиоточка НСН».

