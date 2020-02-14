Отменён особый порядок рассмотрения дела об издевательствах над Шамсутдиновым

Об особом порядке просил обвиняемый в неуставных отношениях рядовой Мухатов, который, по словам адвокатов Шамсутдинова, признал вину. Сам Шамсутдинов был против особого порядка, говорили адвокаты Руслан Нагиев и Равиль Тугушев: такой формат не предусматривает исследования доказательств судом и допроса свидетелей.

Шамсутдинов на сегодняшнем заседании суда отсутствовал, поскольку его этапировали в Москву на психиатрическую экспертизу. По делу о неуставных отношениях он признан потерпевшим.

В материале информагентства Чита.ру уточняется, что при особом порядке рассмотрения дела Шамсутдинова и семерых его сослуживцев, тоже признанных потерпевшими, опросят по видеоконференцсвязи.

Шамсутдинов расстрелял десять человек в воинской части под Читой 25 октября 2019 года. Восемь из них скончались. Адвокаты стрелка заявили, что их подзащитный пошёл на преступление из-за издевательств.

