Отменён особый порядок рассмотрения дела об издевательствах над Шамсутдиновым
Читинский военный гарнизонный суд прекратил особый порядок рассмотрения дела об издевательствах над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым и рассмотрит его в общем порядке 20 февраля. О соответствующем постановлении суда сообщает в пятницу ТАСС.
Об особом порядке просил обвиняемый в неуставных отношениях рядовой Мухатов, который, по словам адвокатов Шамсутдинова, признал вину. Сам Шамсутдинов был против особого порядка, говорили адвокаты Руслан Нагиев и Равиль Тугушев: такой формат не предусматривает исследования доказательств судом и допроса свидетелей.
Шамсутдинов на сегодняшнем заседании суда отсутствовал, поскольку его этапировали в Москву на психиатрическую экспертизу. По делу о неуставных отношениях он признан потерпевшим.
В материале информагентства Чита.ру уточняется, что при особом порядке рассмотрения дела Шамсутдинова и семерых его сослуживцев, тоже признанных потерпевшими, опросят по видеоконференцсвязи.
Шамсутдинов расстрелял десять человек в воинской части под Читой 25 октября 2019 года. Восемь из них скончались. Адвокаты стрелка заявили, что их подзащитный пошёл на преступление из-за издевательств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Отменён особый порядок рассмотрения дела об издевательствах над Шамсутдиновым
- Хржановский подал на Минкультуры в суд из-за «Дау»
- СМИ: Тюменские силовики ждут чисток после «АУЕ-банкета»
- Пятеро погибли в ДТП с фурой в Тамбовской области
- COVID-19 наступает. ВОЗ допустил заражение коронавирусом миллиардов людей