Отменён оправдательный приговор охраннице школы после резни, учинённой подростками

Кассационный суд в Челябинске принял решение об отмене оправдательного приговора женщине-охраннику, которая 15 января 2018 года пропустила в школу №127 в Перми двух подростков с ножами, которые устроили резню в учебном заведении. Об этом информирует прокуратура Пермского края.

Сторона обвинения настаивает, что охранница виновна в несоблюдении пропускного режима – она не досмотрела при входе подростков и не сопроводила их.

В октябре 2019 года один из районных судов в Перми признал женщину виновной и определил её в качестве наказания два года ограничения свободы. Однако на следующий месяц Пермский краевой суд оправдал охранницу, после чего надзорное ведомство оспорило это решение. Теперь дело возвратят в райсуд на новое рассмотрение, передает Интерфакс.

Два 16-летних подростка, один действующий и один бывший ученик школы №127, утром 15 января 2018 года пришли в учебное заведение и напали с ножами в классе на детей в возрасте 10 до 12 лет. Пострадали 15 человек, в том, числе, учительница, которая встала на защиту школьников.

Суд приговорил напавших к 10 и 7 годам заключения, а также принудительному лечению у психиатра.

