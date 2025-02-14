«Отменять ЕГЭ?»: Учителя предупредили о рисках отказа от обществознания

Для шестиклассников обществознание не так необходимо, но в 7-9 классах этот предмет обязательно должен быть, так как именно он дает базовые знания в праве, социологии и экономике, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Обществознание сохранится в программах 8-9 классов до 1 сентября 2026 года, соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на портале правовой информации. Ранее предполагалось убрать этот предмет из программы 6-8 классов школ с 1 сентября 2025 года. В 6-7 классах он исчезнет из школьной программы с 1 сентября 2025 года. Также документ предлагает оставить часы для изучения истории без изменений в 8-9 классах с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2026 года. Затем часы будут увеличены. Казаков предупредил о рисках такого решения.